Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації. Негоду очікують вже незабаром, шквали вітру вируватимуть до кінця доби.

Дивіться також Майже по всій Україні оголосили штормове попередження: коли та доки вируватиме негода

Негода накриє Київ і область

У найближчу годину з утриманням до кінця дня, у столиці очікується поривчастий вітер, місцями шквальний, до 15 – 20 метрів за секунду, І рівень небезпечності,

– йдеться у повідомленні КМВА.

Там також наголосили, що зважаючи на сильний вітер, жителям варто дотримуватися наступних безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Кілька днів тому Укргідрометцентр вже попереджав про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та Києву. Тоді була аналогічна ситуація. А от завтра 17 вересня мине для всіх регіонів нашої країни без дощів і гроз, а вітер хоч і сягатиме швидкості 7 – 12 метрів на секунду, однак все ж буде слабшим.