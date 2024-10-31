Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації. Там також пояснили, як довго прапор буде у такому положенні.

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У столиці приспустили прапор

У Києві через негоду приспустили головний прапор України. За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві очікуються шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов. У КМДА також нагадали, що споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

За даними КМВА, така ж ситуація зберігатиметься й протягом п'ятниці, 1 листопада. На тлі цього водночас у столиці оголошено І рівень небезпечності. Температура у Києві коливатиметься між 6 та 8 градусів тепла вночі, і 12 – 14 градусів тепла вдень.

Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил: