Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации. Там также объяснили, как долго флаг будет в таком положении.

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В столице приспустили флаг

В Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг Украины. По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

По информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. В КГГА также напомнили, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

По данным КГГА, такая же ситуация будет сохраняться и в течение пятницы, 1 ноября. На фоне этого одновременно в столице объявлен І уровень опасности. Температура в Киеве будет колебаться между 6 и 8 градусов тепла ночью, и 12 – 14 градусов тепла днем.

Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности: