Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Муниципальной охраны.

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Случай на Мосту-волны

Сообщается, что к пешему наряду КО МО во время обеспечения правопорядка в Парке "Лагуна" обратилась женщина, у которой из головы шла кровь. Как выяснилось, она получила удар рыболовным крючком

Кто-то из рыбаков, забрасывая спиннинг оборвал снасти и они случайно попали в голову киевлянки. Крючок глубоко зашел в мягкие части головы, к счастью, не причинив значительной опасности. Тем не менее – женщина нуждалась в срочном медицинском вмешательстве,

– сообщила охрана.

Муниципалы сразу вызвали карету скорой помощи. Медики прибыли быстро, однако не взялись изымать крючок из головы пострадавшей. Именно поэтому женщину госпитализировали в больницу. Муниципалы провели киевлянку к машине скорой помощи.

Женщина, в которую попали крючком, была госпитализирована / Муниципальная охрана

Женщина получила необходимую помощь / Муниципальная помощь