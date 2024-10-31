Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Муніципальної охорони.
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Випадок на Мосту-хвилі
Повідомляється, що пішого наряду КО МО під час забезпечення правопорядку у Парку "Лагуна" звернулася жінка, у якої з голови йшла кров. Як з’ясувалося, вона отримала удар риболовним гачком
Хтось з рибалок, закидаючи спінінг обірвав снасті і вони випадково влучили у голову киянки. Гачок глибоко зайшов у м’які частини голови, на щастя, не причинивши значної небезпеки. Тим не менш – жінка потребувала термінового медичного втручання,
– повідомила охорона.
Муніципали відразу викликали карету швидкої допомоги. Медики прибули швидко, проте не взялися вилучати гачок з голови постраждалої. Саме тому жінку госпіталізували до лікарні. Муніципали провели киянку до машини швидкої допомоги.
Жінка, у яку влучили гачком, була госпіталізована / Муніципальна охорона
Жінка отримала необхідну допомогу / Муніципальна допомога