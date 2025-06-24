Непогода в городе уже утихает. Об этом сообщает 24 Канал.

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Ветер сорвал флаг Украины в Кривом Роге

В Кривом Роге сильный ветер сорвал огромный флаг Украины на главном флагштоке города. Сообщается, что непогода в городе уже утихает.

Отметим, что на значительной части Украины прогнозировали дожди и ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Отметим, что обычно при таких условиях большие флаги Украины, которые установлены во всех областных центрах, приспускают. Полотно такой площади не выдерживает такой ветер, особенно часто оно рвется на стыке синего и желтого цветов Государственного флага, где есть шов.

Так, например в Харькове в 2022 году пополам в 2022 году рвался флаг и флагштока, что является самым высоким в Европе. В Киеве флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" периодически приспускают, чтобы избежать повреждения полотна. Это делали, например в сентябре и октябре прошлого года.