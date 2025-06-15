Люк до сих пор открыт, а местные жители самостоятельно пытаются обезопасить детей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

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Ребенок упал в канализационный люк: детали дела

Как передают корреспонденты, инцидент произошел 15 июня во дворе многоэтажки. Захар играл с мячом, когда провалился в люк. По словам матери мальчика, он успел ухватиться за край отверстия руками. Именно это спасло ему жизнь.

Он очень испугался, очень. Сказал, что ему тяжело дышать, поэтому мы вызвали скорую помощь,

– объяснила мама Захара.

Как передает издание, на крик ребенка прибежала соседка. Именно она помогла вытащить мальчика. Она отметила, что если бы ребенок был меньше, она могла бы не смогла выбраться.

Захара осмотрели врачи и диагностировали ушиб грудной клетки. Однако госпитализация не понадобилась.

Председатель ОСМД сообщил журналистам, что люк принадлежит "Кривбассводоканалу". Последний раз его ремонтировали несколько лет назад. Чтобы предотвратить трагедии, жители сами поставили бетонные крепления на отверстие.

К слову, в частном детском саду в Киеве двухлетний мальчик упал с лестницы и получил черепно-мозговую травму. Воспитательнице заведения объявили подозрение. Несмотря на это, представители садика обвиняют самого мальчика, заявляя, что он был слишком активным.