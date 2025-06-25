Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

Найближчої ночі на Півночі й у більшості центральних областей, удень четверга на Лівобережжі йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози. 27 червня вночі без опадів, удень на Заході й Півночі, 28 червня у більшості областей також очікуються короткочасні дощі.

Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, 26 червня вдень в Україні, крім Заходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі в західних, східних і північних областях +12 – +17 градусів, на решті території України +17 – +22 градуси. Удень на Півночі +19 – +24 градуси, на решті території +22 – +27 градусів, на Півдні й Закарпатті +28 – +32 градуси.

До речі, синоптики прогнозують, що 28 червня в більшості областей знову буде зниження денної температури до +19 – +24 градусів.

Прогноз на 26 – 28 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру

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