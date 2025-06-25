Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі та грози в Україні
Найближчої ночі на Півночі й у більшості центральних областей, удень четверга на Лівобережжі йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози. 27 червня вночі без опадів, удень на Заході й Півночі, 28 червня у більшості областей також очікуються короткочасні дощі.
Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, 26 червня вдень в Україні, крім Заходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Уночі в західних, східних і північних областях +12 – +17 градусів, на решті території України +17 – +22 градуси. Удень на Півночі +19 – +24 градуси, на решті території +22 – +27 градусів, на Півдні й Закарпатті +28 – +32 градуси.
До речі, синоптики прогнозують, що 28 червня в більшості областей знову буде зниження денної температури до +19 – +24 градусів.
Прогноз на 26 – 28 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Погода на місяць
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура буде в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19. Це на 2 – 2,5 градуса вище за кліматичну норму.
- Очікувана місячна кількість опадів у липні 25 – 73 міліметри, у Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму (64 – 79 %).
- До речі, синоптики наголошували, що липень – це найтепліший місяць року в Україні з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також з періодами жаркої посушливої погоди.
- Абсолютний максимум, який фіксували за всю історію метеоспостережень, +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях і в Криму місцями +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.
- Абсолютний мінімум температури повітря сягав +2 – +9 градусів, на півдні Одеської й Херсонської областей, у Криму місцями +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.