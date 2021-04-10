Киев и Анкара имеют общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский 10 апреля провел встречу с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они глубоко обсудили вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.
Источник:Офис Президента
Украинский лидер заявил, что видение Киева и Анкары совпадают – как относительно самих угроз, так и относительно путей надлежащего реагирования на эти угрозы.
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Для Украины важна поддержка Турции
Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Турции в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Глава государства подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации в оккупированном Крыму.
Он также сообщил своему коллеге о нарушении прав человека на полуострове и его продолжающейся милитаризации. И поблагодарил Реджепа Эрдогана за готовность присоединиться к "Крымской платформе".
Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов,
– сказал наш президент.
Со своей стороны лидер Турции заверил, что его страна поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины", – добавил Реджеп Эрдоган.
Пресс-конференция Зеленского и Эрдогана
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