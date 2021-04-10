Президент Владимир Зеленский 10 апреля провел встречу с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они глубоко обсудили вопросы безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.

Украинский лидер заявил, что видение Киева и Анкары совпадают – как относительно самих угроз, так и относительно путей надлежащего реагирования на эти угрозы.

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Для Украины важна поддержка Турции

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Турции в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Глава государства подробно проинформировал турецкую сторону о ситуации в оккупированном Крыму.

Он также сообщил своему коллеге о нарушении прав человека на полуострове и его продолжающейся милитаризации. И поблагодарил Реджепа Эрдогана за готовность присоединиться к "Крымской платформе".

Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации украинского полуострова и защиты прав украинского и крымскотатарского народов,

– сказал наш президент.

Со своей стороны лидер Турции заверил, что его страна поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы еще раз подтвердили наш основной принцип непризнания незаконной аннексии Крыма. Мы также сообщили о своей поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины", – добавил Реджеп Эрдоган.

Обратите внимание! Встреча Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана длилась примерно 3 часа.

Пресс-конференция Зеленского и Эрдогана