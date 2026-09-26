Враг совершает атаку на Киев: в столице зафиксировали попадание БПЛА вблизи жилого дома

В Киеве 26 сентября во время воздушной тревоги было зафиксировано попадание российского БПЛА. Дрон упал в Соломенском районе.

Об этом сообщает КМВА.

Что известно об атаке?

В Киеве во время воздушной тревоги зафиксировали попадание вражеского беспилотника. По предварительной информации, это произошло в Соломенском районе столицы.

Известно, что БПЛА попал между пятиэтажным жилым домом и торговым заведением. На данный момент информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений нет.

На место происшествия уже направляются соответствующие службы. Специалисты должны оценить последствия попадания и проверить прилегающую территорию.

В то же время в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. В городе действует желтый уровень опасности. Киевлянам и гостям столицы следует находиться в безопасных местах и не приближаться к месту падения или попадания дрона.

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Напомним, в ночь на 26 сентября Киев вновь оказался под атакой российских реактивных беспилотников. Воздушная тревога в столице звучала несколько раз, а местные жители сообщали о взрывах. Первые последствия атаки утром подтвердила Киевская городская военная администрация.

Так, в Соломенском районе из-за падения обломков дрона произошло возгорание офисного здания. Еще в одном месте этого района обломки беспилотника упали на открытую территорию.