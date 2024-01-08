Метрополитен в Киеве служит укрытием жителей города. Туда горожане ушли, не забыв взять с собой и своих домашних питомцев во время ракетной атаки Украины.

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Как люди прятались в метро во время тревоги в Киеве

Утром в понедельник, 8 января, в Украине объявили воздушную тревогу, когда Россия выпустила несколько десятков ракет, включая баллистические "Кинжалы". Оперативно отреагировав на трудную ситуацию, жители и гости Киева искали спасения в подземных укрытиях, в частности, в городском метрополитене.

На кадрах можно увидеть, как станции киевского метро забиты людьми, ожидающими ракетной опасности в столице. В метрополитен граждане также взяли коврики и сели на лестницу, ведь сидячих мест на всех граждан не хватит.



Станции метро были забиты во время тревоги / Фото Укринформа

Сотрудники метрополитена на станциях для граждан распределяли стулья, чтобы обеспечить комфорт пассажирам во время усилий подразделений противовоздушной обороны по отражению вражеского ракетного нападения. Следует отметить, что украинцы продемонстрировали непоколебимую заботу о благополучии своих любимцев, покачивая их на руках и даже посадив в детские коляски.

Киевляне не забывали брать в метро своих любимцев / Фото из соцсетей и фейсбука Виктории Устименко

Поезда продолжали работать на подземных участках киевского метрополитена. Потому граждане могли добираться между некоторыми станциями во время тревоги.

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