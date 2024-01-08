Метрополітен у Києві слугує укриттям для жителів міста. Туди містяни пішли, не забувши взяти з собою і своїх домашніх улюбленців під час ракетної атаки України.

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Як люди ховалися у метро під час тривоги у Києві

Уранці в понеділок, 8 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу, коли Росія випустила кілька десятків ракет, включаючи балістичні "Кинджали". Оперативно відреагувавши на важку ситуацію, жителі та гості Києва шукали порятунку в підземних укриттях, зокрема в міському метрополітені.

На кадрах можна побачити, як станції київського метро забиті людьми, які перечікують ракетну небезпеку у столиці. У метрополітен громадяни також взяли килимки й сіли на сходи, адже сидячих місць на всіх громадян не вистачить.



Станції метро були забиті під час тривоги / Фото Укрінформу

Працівники метрополітену на станціях для громадян розподіляли стільці, щоб забезпечити комфорт пасажирам під час зусиль підрозділів протиповітряної оборони з відбиття ворожого ракетного нападу. Слід зазначити, що українці продемонстрували непохитну турботу про добробут своїх улюбленців, колисавши їх на руках і навіть посадивши в дитячі візочки.

Кияни не забували брати в метро своїх улюбленців / Фото з соцмереж і фейсбуку Вікторії Устименко

Водночас поїзди продовжували працювати на підземних ділянках київського метрополітену. Тому громадяни могли добиратися між деякими станціями під час тривоги.

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