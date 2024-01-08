Метрополітен у Києві слугує укриттям для жителів міста. Туди містяни пішли, не забувши взяти з собою і своїх домашніх улюбленців під час ракетної атаки України.
До теми В Україні відбій повітряної тривоги: ворог запускав ракети з авіації
Як люди ховалися у метро під час тривоги у Києві
Уранці в понеділок, 8 січня, в Україні оголосили повітряну тривогу, коли Росія випустила кілька десятків ракет, включаючи балістичні "Кинджали". Оперативно відреагувавши на важку ситуацію, жителі та гості Києва шукали порятунку в підземних укриттях, зокрема в міському метрополітені.
На кадрах можна побачити, як станції київського метро забиті людьми, які перечікують ракетну небезпеку у столиці. У метрополітен громадяни також взяли килимки й сіли на сходи, адже сидячих місць на всіх громадян не вистачить.
Станції метро були забиті під час тривоги / Фото Укрінформу
Працівники метрополітену на станціях для громадян розподіляли стільці, щоб забезпечити комфорт пасажирам під час зусиль підрозділів протиповітряної оборони з відбиття ворожого ракетного нападу. Слід зазначити, що українці продемонстрували непохитну турботу про добробут своїх улюбленців, колисавши їх на руках і навіть посадивши в дитячі візочки.
Кияни не забували брати в метро своїх улюбленців / Фото з соцмереж і фейсбуку Вікторії Устименко
Водночас поїзди продовжували працювати на підземних ділянках київського метрополітену. Тому громадяни могли добиратися між деякими станціями під час тривоги.
Росіяни знову обстріляли Україну ракетами
- Російська армія вночі 8 січня підняла у небо свої бомбардувальники Ту-95МС. Уже о 6 ранку Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.
- Після цієї атаки вибухи пролунали у кількох містах України, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Хмельницьку. У Києві цього дня вибухів не чули.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом розповів, що нашим захисникам вдалося збити 26 ворожих цілей. Зокрема, 8 ударних дронів типу "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Водночас ворог запускав цього дня свої сумнозвісні гіперзвукові ракети "Кинджал".