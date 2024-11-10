Тревога длилась почти 5 часов: около полутора десятков "Шахедов" летели на Киев

Россия в ночь на 10 ноября атаковала Киев дронами. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды.

24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию отметил, что оккупанты начали менять тактику применения своих беспилотников. Однако все компоненты Сил обороны Украины, привлечены в охране воздушного пространства, соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы.

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Что известно об атаке на Киев

Воздушная тревога в столице звучала с 22:07 9 ноября по 02:12 и с 03:57 по 04:33 10 ноября.

Очередная тревожная ночь для столицы Украины. Вооруженные силы России продолжают террор мирных населенных пунктов, а Киев у врага остается на первом месте в списке. Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны,

– написали в КГВА.

Там уточнили, что 10 ноября наши Силы обороны обезвредили различными способами ориентировочно 15 вражеских беспилотников, которые угрожали Киеву.

К счастью, в столице нет разрушений и раненых. Власти поблагодарили защитников за защиту.