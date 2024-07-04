Под ударом врага также оказались и другие области. Так, дроны фиксировали в нескольких областях на севере и востоке.

К теме Россия запускала "Шахеды", Киев был под атакой: где еще существовала угроза удара

Какие последствия атаки "Шахедами" в Киеве

Начальник КМВА сообщил, что оккупанты в очередной раз прибегли к воздушным атакам на Киев. Так, россияне запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" с территории Курской области.

Киев пытались атаковать в несколько волн и с разных направлений. Однако украинские защитники успешно отбили вражескую атаку и ни один "Шахед" не долетел до Киева.

К Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений. Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БПЛА врага были уничтожены на подступах к столице. (Тип и количество – в отчетах Воздушных Сил),

– сообщил Попко.

В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена.

К слову, во время атаки в Киеве по меньшей мере несколько раз слышали мощные взрывы. Так, Киевская ОВА предупреждала о работе ПВО на подступах к городу. Поэтому киевлян призвали оставаться в безопасных местах, пока не минует угроза.