Під ударом ворога також опинилися й інші області. Так, дрони фіксували у кількох областях на півночі й сході.

До теми Росія запускала "Шахеди", Київ був під атакою: де ще існувала загроза удару

Які наслідки атаки "Шахедами" в Києві

Начальник КМВА повідомив, що окупанти вкотре вдалися до повітряних атак на Київ. Так, росіяни запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" з території Курської області.

Київ намагалися атакувати у кілька хвиль та з різних напрямків. Однак українські захисники успішно відбили ворожу атаку й жоден "Шахед" не долетів до Києва.

До Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці. (Тип та кількість – у звітах Повітряних Сил),

– повідомив Попко.

В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена.

До слова, під час атаки у Києві щонайменше кілька разів чули потужні вибухи. Так, Київська ОВА попереджала про роботу ППО на підступах до міста. Тому киян закликали залишатися в безпечних місцях, поки не мине загроза.