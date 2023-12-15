На эти возмущения высказался глава фракции "Европейская солидарность" в Киевском горсовете Владимир Прокопов. Он отметил, что украинской столице не нужно ориентировать городской бюджет на войну.

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Депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2024 год. В проекте бюджета заложены доходы на сумму свыше 72,6 миллиарда гривен, а расходы – свыше 85,3 миллиарда гривен. В то же время, на Вооруженные Силы Украины бюджет предусматривает лишь выделение 1 миллиарда гривен.

По итогам голосования депутат от "Слуги народа" Ксения Семенова выразила несогласие своей фракции с этим решением, ссылаясь на обеспокоенность отсутствием в бюджете расходов на войну.

Отвечая на ее заявление, депутат "Европейской Солидарности" Владимир Прокопов, также являющийся заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, привел свой контраргумент относительно этой позиции. Он заявил, что городу не следует ориентировать свой бюджет на войну.

Некоторые коллеги требуют в городе бюджет войны. В городе принимается киевский городской бюджет. Бюджет войны должен быть в государстве…

– заявил он.

Он также спросил других депутатов, хотят ли они в Киеве "бюджет войны". Прокопов также цинично заявил, что нужно "государственный бюджет сделать бюджетом войны", а города "должны жить своей жизнью".

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