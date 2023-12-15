На ці обурення висловився голова фракції "Європейська солідарність" у Київській міськраді Володимир Прокопів. Він зазначив, що українській столиці не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну.
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Депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2024 рік. У проєкті бюджету закладено доходи на суму понад 72,6 мільярда гривень, а видатки – понад 85,3 мільярда гривень. Водночас на Збройні Сили України бюджет передбачає лише виділення 1 мільярда гривень.
За підсумками голосування депутатка від "Слуги народу" Ксенія Семенова висловила незгоду своєї фракції з цим рішенням, посилаючись на занепокоєння відсутністю в бюджеті витрат на війну.
Відповідаючи на її заяву, депутат "Європейської Солідарності" Володимир Прокопів, який також є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, навів свій контраргумент щодо цієї позиції. Він заявив, що місту не варто орієнтувати свій бюджет на війну.
Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути…
– заявив він.
Він також спитав інших депутатів, чи хочуть вони у Києві "бюджету війни". Прокопів також цинічно заявив, що треба "державний бюджет зробити бюджетом війни", а міста "мають жити своїм життям".
Під Київрадою пройшов мітинг на підтримку ЗСУ
- Біля будівлі Київської міської державної адміністрації 14 грудня зібралися люди. Вони були обурені проєктом бюджету для української столиці на 2024 рік.
- Мітингарі вимагали посилити фінансову підтримку українських захисників із місцевого бюджету. Однією з вимог було направити коштів з інших статей бюджету на програму "Захисник Києва".
- Протестувальники також закликали створити сервісну службу, яка допомагатиме в проведенні закупівель для ЗСУ. Кияни також обурилися, що поки вони періодично збирають гроші для українських захисників, міська влада опікується іншими питаннями, які абсолютно не стосуються війни.