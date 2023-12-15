На ці обурення висловився голова фракції "Європейська солідарність" у Київській міськраді Володимир Прокопів. Він зазначив, що українській столиці не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну.

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Депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2024 рік. У проєкті бюджету закладено доходи на суму понад 72,6 мільярда гривень, а видатки – понад 85,3 мільярда гривень. Водночас на Збройні Сили України бюджет передбачає лише виділення 1 мільярда гривень.

За підсумками голосування депутатка від "Слуги народу" Ксенія Семенова висловила незгоду своєї фракції з цим рішенням, посилаючись на занепокоєння відсутністю в бюджеті витрат на війну.

Відповідаючи на її заяву, депутат "Європейської Солідарності" Володимир Прокопів, який також є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, навів свій контраргумент щодо цієї позиції. Він заявив, що місту не варто орієнтувати свій бюджет на війну.

Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути…

– заявив він.

Він також спитав інших депутатів, чи хочуть вони у Києві "бюджету війни". Прокопів також цинічно заявив, що треба "державний бюджет зробити бюджетом війни", а міста "мають жити своїм життям".

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