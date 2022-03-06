Киев, Чернигов, Житомир – воздушная тревога: немедленно в укрытие

В столице Украины в Киеве, в городах Чернигов и Житомир объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно немедленно уходить в укрытие.

В укрытии следует находиться, пока сирена не известит об отбое! Заботьтесь о своей безопасности!

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