Киев, Чернигов, Житомир – воздушная тревога: немедленно в укрытие
6 марта 2022 , 02:03Читати новину українською
Источник:КГГА
В столице Украины в Киеве, в городах Чернигов и Житомир объявили воздушную тревогу. Всем жителям города нужно немедленно уходить в укрытие.
В укрытии следует находиться, пока сирена не известит об отбое! Заботьтесь о своей безопасности!
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