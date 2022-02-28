Завершение комендантского часа
В Киеве в 8.00 28 февраля завершился комендантский час. В столице открылись продуктовые магазины, заработал коммунальный транспорт.
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"По данным КГГА, поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного. Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости", – говорится в сообщении мэрии в Тelegram-канале в понедельник утром.
Примерный интервал движения метро: 40 минут. Однако киевлян предупреждают, что график работы может оперативно меняться при необходимости.
Как курсируют поезда метро:
- Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет"
- Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".
- Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
По каким маршрутам курсирует наземный транспорт:
- Автобусные маршруты:
- №2 – от ул. Булгакова до ул. Шолуденко
- №21 – от ул. Милославской к ж. г. Радужный
- №35 – от ул. Подлипка др. ул. Урловской
- №54 – от ст.м. Выдубичи до пл. Михайла Спивака
- №73 – от ул. Милославской до просп. Шухевича
- №101 – от ул. Милославской к ж. г. Радужный
- №51 – через Южный мост (мост Патона закрыт)
- №55 - через Южный мост (мост Патона закрыт)
- №114 – от ул. Милославской к ж. г. Радужный
- №64 – от ст.м. Славутич по ул. Садовой
- №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
- №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
- №118 – от Политехнического института – до м. Патона
Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Троллейбусные маршруты
Организованная работа:
- троллейбусного маршрута №45 (по постоянному маршруту),
- №1 – от ул. Маршальской до Лыбидской
- №11 – от ст.м. Демеевская к ТРЕД №1
- №12 – от ст. м. Васильковская до ст. м. Лыбидская
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты:
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам №8К, 22К, 29К, 33А.
Работа других маршрутов приостановлена.
Обратите внимание Мы пережили за это время столько, сколько некоторые за века, – Зеленский
Народный депутат Юлия Гришина также сообщила, что ситуация с мостами в Киеве по состоянию на утро 28 февраля:
- Мосты Патона и Дарницкий – перекрыты, проезд невозможен;
- Мост Южный – проезд свободный, 1 блокпост;
- Мост Северный – относительно свободный, 4 блокпоста.
В мэрии столицы также отметили, что город продолжает защищать оборону, на улицах возводятся укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.
Коммунальщики города пытаются оперативно решать все вопросы, чтобы поддерживать максимально возможный уровень комфорта жизни в городе.
Все коммунальные службы и объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Есть локальные проблемы в отдельных районах по объективным причинам, например, невозможно оперативно вывозить мусор. Но сбоев в работе коммунальных служб на сегодняшний день нет,
– рассказала 24 каналу спикер заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная.
Киев продолжает держать оборону
В мэрии также отмечают, что в столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому людей призывают выходить из дома только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства.
"Наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе. Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.
Вместе с тем в мэрии В КГГА призывают объединять усилия и помогать друг другу. Особое внимание следует уделять квартирам уехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства. Важно реагировать на всех подозрительных лиц и мародеров.
"Хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения. Мы должны сплотиться, как никогда. Дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется", – сказал Кличко.
Все наряды стражей порядка, терробороны и военнослужащих работают в усиленном режиме. Дозвониться на горячие линии не всегда просто. Не нужно паниковать. Продолжайте дозваниваться, пишите на бот https://t.me/stop_russian_war_bot, пишите на страницы полиции и других правоохранительных структур в социальных сетях. Мы пытаемся оперативно реагировать на все сообщения,
– объяснила 24 каналу пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.
Где и как купить лекарство
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что большинство аптек в Украине будут продолжать работу и отпускать лекарства.
В Киеве открылись не все аптеки, однако большинство заведений действительно работают, возле них собрались очереди.
Сайт tabletki.ua предлагает карту работающих аптек в Украине. Полный список вы можете увидеть здесь.
Купить продукты в Киеве
Большинство супермаркетов и магазинов возобновили свою работу.
В сети магазинов "АТБ" сообщили, что продолжают работать, но по измененному графику: 8.00 – 20.00. График еще может изменяться в зависимости от ситуации в городе.
Сейчас магазины продают товары, которые остались на складах в самих магазинах. Распределительный центр ритейлера находится в Копылове, где сейчас расположены российские войска.
Окруженный центр, пока нет возможности доставить товары в магазины столицы,
— добавил начальник управления по корпоративным коммуникациям Сергей Демченко.
По словам Демченко, распределительный центр обесточен, охраняется сотрудниками компании. Также он добавил, что существует проблема с доставкой от поставщиков. "Есть проблема транспорта и топлива у них. Мы идем на контакт и обсуждаем возможность вывоза товара собственными силами", – отметил Демченко.
Формируется перечень опорных магазинов, которые будут максимально укомплектовываться товаром. Их списки скоро обещают вывесить во всех магазинах сети.
Он добавил, что в других городах страны ситуация похожая. Там, где есть возможность, продукты доставляют, в других случаях работа поставлена на паузу.
Кроме того, сеть вводит во всех магазинах ограничения продажи социальной группы товаров одному покупателю.
Магазины "Ашан" будут работать до 18:00.
На официальной странице сети Novus изложен список продолжающих работу магазинов. Открытые супермаркеты до 20:00. Однако график работы может варьироваться в зависимости от ситуации.
В сети "Сільпо" отмечают, что их магазины продолжают работать. Их перечень можно посмотреть здесь. График работы некоторых супермаркетов был ограничен до 21.00.
Также компания предлагает покупателям полностью рассчитываться за товары баллами с карты “Собственный Счет”, а еще на кассе можно получить наличные с банковской карты, но только в размере 500 грн.
Список магазинов "Фора", которые продолжают свою работу, можно посмотреть здесь.
ТЦ МЕТРО в связи с обострением ситуации в Киеве прекращает работу на неопределенный срок.
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