Завершення комендантської години

У Києві о 8.00 28 лютого завершилася комендантська година. У столиці відкрились продуктові магазини, запрацював комунальний транспорт.

Важливо Попри значні втрати, Росія не покидає надій на захоплення Києва: Генеральний штаб ЗСУ

"За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності", – йдеться у повідомленні мерії у Тelegram-каналі в понеділок уранці.

Орієнтовний інтервал руху метро: 40 хвилин. Однак киян попереджають, графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Як курсують поїзди метро:

Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

За якими маршрутами курсує наземний транспорт:

Автобусні маршрути:

№2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка

№21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний

№35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской

№54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака

№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича

№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)

№55 - через Південний міст (міст Патона закрито)

№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової

№69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри

№90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри

№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Тролейбусні маршрути

Організована робота:

тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),

№1 – від вул. Маршальської до Либідської

№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1

№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути:

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.

Робота інших маршрутів тимчасово призупинена.

Зверніть увагу Ми пережили за цей час стільки, скільки дехто за століття, – Зеленський

Народний депутат Юлія Гришина також повідмила, що ситуація з мостами в Києві станом на ранок 28 лютого наступна:

- Мости Патона та Дарницький - перекриті, проїзд неможливий;

- Міст Південний - проїзд вільний, 1 блокпост;

- Міст Північний - відносно вільний, 4 блокпости.

У мерії столиці також зазначили, що місто продовжує тримати оборону, на вулицях зводяться укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди.

Комунальники міста намагаються оперативно вирішувати всі питання, щоб підтримувати максимально можливий рівень комфорту життя у місті.

Всі комунальні служби та об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Є локальні проблеми, у окремих районах з об’єктивних причин, наприклад, неможливо оперативно вивозити сміття. Але збоїв у роботі комунальних служб на сьогоднішній день немає,

– розповіла 24 каналу речниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна.

Київ продовжує тримати оборону

У мерії також наголошують, що у столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому людей закликають виходити з дому лише у разі крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти чи ліки.

Важливо: комендантська година не скасована. З 28 лютого вона триватиме з 22:00 до 7:00 У комендантську годину суворо заборонено пересуватися містом! Під час комендантської години вийти з домівок можна лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття. Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

"Наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті. Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ", - наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Важливо: водіям заборонили користуватись смугою громадського транспорту. Їздити нею можуть виключно авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. Інші автівки на смугі громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним.

Разом з тим, у мерії У КМДА закликають об'єднувати зусилля та допомагати один одному. Особливу увагу слід приділяти квартирам сусідів, що виїхали з міста, щоб не допускати мародерства. Важливо реагувати на всіх підозрілих осіб та мародерів.

"Хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження. Ми повинні згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься", – сказав Кличко.

Киян закликають: як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових.

Всі наряди правоохоронців, тероборони та військовослужбовців працюють у посиленому режимі. Додзвонитись на гарячі лінії не завжди просто. Не потрібно панікувати. Продовжуйте додзвонюватись, пишіть на бот https://t.me/stop_russian_war_bot, пишіть на сторінки поліції та інших правоохоронних структур у соціальних мережах. Ми намагаємось оперативно реагувати на всі повідомлення, – пояснила 24 каналу речниця Нацполіції Оксана Блищик.

Де та як купити ліки

В Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що більшість аптек в Україні продовжуватимуть працювати і відпускати ліки.

У Києві відкрились не всі аптеки, однак більшість закладів дійсно працює, біля них зібрались черги.

Сайт tabletki.ua пропонує карту працюючих аптек в Україні. Повний список ви можете побачити тут.

Купити продукти в Києві

Більшість супермаркетів та магазинів також відновили свою роботу

В мережі магазинів "АТБ" повідомили, що продовжують працювати, але за зміненим графіком: 8.00-20.00. Графік ще може змінюватись, залежно від ситуації у місті.

Зараз магазини продають ті товари, які лишились на складах у самих магазинах. Розподільний центр рітейлер знаходиться в Копилові, де зараз розташовані російські війська.

Оточений центр, поки що немає можливості доставити товари до магазинів столиці немає,

— додав начальник управління з корпоративних комунікацій Сергій Демченко.

За словами Демченка, розподільний центр знеструмлений, охороняється співробітниками компанії. Також він додав, що є проблема з доставкою від постачальників. "Є проблема транспорту та пального у них. Ми йдемо на контакт та обговорюємо можливість вивезення товару власними силами", — зазначив Демченко.

Формується список опорних магазинів, які будуть максимально укомплектовуватись товаром. Їхні списки незабаром обіцяють вивісити у всіх магазинах мережі.

Він додав, що у інших містах країни ситуація схожа. Там, де є можливість, продукти доставляють, в інших випадках робота поставлена на паузу.

Крім того, мережа вводить в усіх магазинах обмеження щодо продажу соціальної групи товарів одному покупцю.

Важливо: хліб, батони, крупи, цукор, сіль, макаронні вироби, олія будуть відпускатися в кількості не більше двох одиниць в одні руки.

Магазини "Ашан" будуть працювати до 18.00.

На офіційній сторінці мережі Novus викладено перелік магазинів, які продовжують працювати. Відкриті супермаркети до 20.00. Проте графік роботи може змінюватися в залежності від ситуації.

У мережі "Сільпо" наголошують, що їхні магазини продовжують працювати. Їхній перелік можна подивитись тут. Графік роботи деяких супермаркетів обмежили до 21.00.

Також компанія пропонує покупцям повністю розраховуватися за товари балами з картки “Власний Рахунок”, а ще на касі можна отримати готівку з банківської карти, але лише у розмірі 500 грн.

Список магазинів "Фора" які продовжують свою роботу, можна подивитись тут.

ТЦ МЕТРО у зв’язку із загостренням ситуації в Києві припиняє свою роботу на невизначений термін.