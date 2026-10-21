Кличко показал, как Киев подготовил к зиме коммунальные учреждения для пожилых людей

В целом уже 60% учреждений, где постоянно проживают получатели социальных услуг, обеспечены теплом. И процесс подключения продолжается. В то же время мы готовим учреждение к возможным перебоям с электроснабжением и другим чрезвычайным ситуациям,

– сообщил Виталий Кличко. По словам мэра, город обеспечил пансионат генераторами мощностью от 10 до 97 кВт. Кроме того, у учреждения есть собственная скважина для водоснабжения и мобильная газовая котельная.

К подготовке пансионата присоединилась и мэрия Вильнюса, которая выделила 80 тысяч евро на установку солнечных панелей общей мощностью 120 кВт. Они будут обеспечивать электроэнергией два жилых корпуса и модульный дом.

Учреждение будет иметь необходимое резервное электропитание для работы холодильного оборудования, приготовления пищи, пассажирских и медицинских лифтов. Это особенно важно, ведь значительная часть жильцов имеет ограниченную подвижность,

– подчеркнул мэр Киева.

Визит Виталия Кличко в пансионат: смотрите видео

По словам Кличко, в настоящее время в пансионате проживают 236 человек, в том числе 30 человек из Запорожской области, которых учреждение приняло недавно. Кроме того, здесь обустраивают дополнительные места для временного размещения киевлян в зимний период при необходимости.

Кличко проверил готовность заведения к зиме / Фото из соцсетей политика

Мэр подчеркнул, что город продолжает готовить коммунальные учреждения к зиме, чтобы даже в сложных условиях их жильцы были обеспечены теплом, водой, питанием и надлежащим уходом. По его словам, бесперебойная работа этих систем особенно важна для людей, постоянно проживающих в таких учреждениях.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон, несмотря на российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры. В первую очередь тепло подают в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Их подключают к отоплению по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.