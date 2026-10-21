Кличко показал, как Киев подготовил к зиме коммунальные учреждения для пожилых людей
В Киеве централизованное отопление уже работает в 60 % учреждений, где на постоянной основе проживают получатели социальных услуг. При этом город обеспечивает эти учреждения резервными источниками электропитания.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко после проверки готовности к зиме одного из пансионатов для пожилых людей.
Киев готовится к зиме
Виталий Кличко сообщил, что проверил готовность к зиме одного из коммунальных пансионатов Киева, где проживают пожилые люди, в частности с инвалидностью, нуждающиеся в дополнительном уходе и поддержке. По его словам, учреждение уже подключено к централизованному отоплению.
В целом уже 60% учреждений, где постоянно проживают получатели социальных услуг, обеспечены теплом. И процесс подключения продолжается. В то же время мы готовим учреждение к возможным перебоям с электроснабжением и другим чрезвычайным ситуациям,
– сообщил Виталий Кличко. По словам мэра, город обеспечил пансионат генераторами мощностью от 10 до 97 кВт. Кроме того, у учреждения есть собственная скважина для водоснабжения и мобильная газовая котельная.
К подготовке пансионата присоединилась и мэрия Вильнюса, которая выделила 80 тысяч евро на установку солнечных панелей общей мощностью 120 кВт. Они будут обеспечивать электроэнергией два жилых корпуса и модульный дом.
Учреждение будет иметь необходимое резервное электропитание для работы холодильного оборудования, приготовления пищи, пассажирских и медицинских лифтов. Это особенно важно, ведь значительная часть жильцов имеет ограниченную подвижность,
– подчеркнул мэр Киева.
Визит Виталия Кличко в пансионат: смотрите видео
По словам Кличко, в настоящее время в пансионате проживают 236 человек, в том числе 30 человек из Запорожской области, которых учреждение приняло недавно. Кроме того, здесь обустраивают дополнительные места для временного размещения киевлян в зимний период при необходимости.
Кличко проверил готовность заведения к зиме / Фото из соцсетей политика
Мэр подчеркнул, что город продолжает готовить коммунальные учреждения к зиме, чтобы даже в сложных условиях их жильцы были обеспечены теплом, водой, питанием и надлежащим уходом. По его словам, бесперебойная работа этих систем особенно важна для людей, постоянно проживающих в таких учреждениях.
Ранее Виталий Кличко сообщал, что 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон, несмотря на российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры. В первую очередь тепло подают в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы. Их подключают к отоплению по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.