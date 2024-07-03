Кроме того, непогода прогнозируется и в других областях. Так, ливни с грозами, и даже град прогнозировали синоптики на Западе Украины.

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Непогода накроет Киев

У Киевской ОВА и КГВА предупреждают, что в течение ближайшего часа Киев и область накроет непогода. Так, синоптики прогнозируют сильные грозы. Поэтому в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Непогода будет сохраняться до конца суток, 3 июля. В то же время в КГВА призывают украинцев соблюдать меры безопасности во время грозы.

Не пугайтесь звуков грома. Будьте внимательны и осторожны!

– добавили в КГВА.



На Киев и область надвигается гроза / Инфографика Укргидрометцентр

Кроме того, в Киеве и области также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому стоит быть крайне осмотрительными при обращении с огнем.

К слову, в четверг, 4 июля, днем в Киеве будут наблюдаться кратковременные дожди, а в области – местами прогнозируют грозы.