Киев – это крепость, которую вообще невозможно взять, – Чумак

Россияне надеялись одержать легкую победу и захватить Киев. Несмотря на все попытки путинских войск, столица Украины стоит и будет стоять.

Об этом в эфире 24-го канала рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак. Он подчеркнул: то, что делает Украина – это просто фантастика с военной точки зрения.

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"Киев – это вообще крепость, которую невозможно взять. Попытки, возможно, еще будут. Сейчас они (россияне – 24 канал) ищут щели, но их уже нет", – сказал Виктор Чумак.

Наши их хорошо "крошат", – Чумак

В то же время он отметил, что оккупанты пытались совершить прорыв в зоне ООС, где якобы были паритетные силы. Но за 22 дня они продвинулись лишь примерно на 20 километров и все постоянно меняется в пользу ВСУ.

"Как раз там все будет впереди, наши их там хорошо "крошат", когда они продвигаются, теряют силы", – сказал Виктор Чумак.

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