Киев – крепость, готовим подарки оккупанту, и это не хлеб-соль, – Кличко

Оккупанты уже 11 сутки ведут полномасштабную войну против Украины. С севера орки пытаются прорваться в Киев, однако им это никак не удается.

Под столицей продолжаются ожесточенные бои, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле. Тем временем в Киеве готовятся "горячо" встречать российских захватчиков.

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Киев – несокрушимая крепость

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что столица готовится дать максимально сокрушительный отпор каждому оккупанту, который осмелится прийти в столицу Украины с оружием. Для орков уже готово множество "подарков".

Цель врага – окружить город Киев, но наши доблестные ребята дают отпор, и их планы не реализуются. Сейчас делаем все, чтобы наш город стал крепостью, и каждый агрессор получил достойный ответ. Готовим подарки оккупанту, и это не хлеб-соль, не цветы, совсем другое. Эти подарки будут достаточно болезненными,

– подчеркнул Виталий Кличко.

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