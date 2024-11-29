Будут удерживаться такие погодные условия до субботы, 30 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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В столице ожидают туман, снег и гололедицу
В Киеве объявлен І уровень опасности, желтый.
В ближайший час с удержанием до конца дня 29 ноября туман, видимость 200 – 500 метров... Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта,
– сообщили синоптики в 15:37.
Туман и видимость 200 – 500 метров в столице ожидают и 30 ноября. Кроме того, на дорогах местами может быть гололедица.
"Ночью также ожидают мокрый снег и дождь", – прогнозируют в Укргидрометцентре.
Тем временем в КГГА призвали водителей соблюдать правила дорожного движения во время такой погоды:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
У ГСЧС также добавили, что туманной погода 30 ноября также будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.