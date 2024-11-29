Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Теплее всего будет на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму – до +9 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 30 ноября

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью от +2 тепла до -3, днем от -1 до +4, в большинстве западных и южных областей +3...+8 градусов; на юге Одесской области и в Крыму ночью -1...-6, днем +5...+10 градусов.

Какой будет погода в Киеве и в столичном регионе

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в области ночью от +2 до -3, днем 0...+4; в Киеве ночью около нуля, днем +1...+3 градусов.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Ночью и утром 30 ноября в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200 – 500 метров. I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта,

– предупредили синоптики.

Туман в Украине / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +1...+3

Ужгород +7...+9

Львов +4...+6

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +2...+4

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +2...+4

Луцк +4...+6

Ровно +2...+4

Житомир +1...+3

Винница +2...+4

Одесса +6...+8

Николаев +5...+7

Херсон +5...+7

Симферополь +7...+9

Кропивницкий +1...+3

Черкассы +1...+3

Чернигов 0...+2

Сумы 0...+2

Полтава +1...+3

Днепр +1...+3

Запорожье +4...+6

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков 0...+2



Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / Укргидрометцентр