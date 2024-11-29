Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Найтепліше буде на Закарпатті, Одещині та в Криму – до +9 градусів.
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Прогноз погоди в Україні на 30 листопада
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
У північній частині вночі та вранці туман. В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі від +2 тепла до -3, вдень від -1 до +4, у більшості західних та південних областей +3...+8 градусів; на півдні Одещини та в Криму вночі -1...-6, вдень +5...+10 градусів.
Якою буде погода в Києві та в столичному регіоні
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура в області вночі від +2 до -3, вдень 0...+4; у Києві вночі близько нуля, вдень +1...+3 градусів.
Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні
Вночі та вранці 30 листопада у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях туман, видимість 200 – 500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту,
– попередили синоптики.
Туман в Україні / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +1...+3
- Ужгород +7...+9
- Львів +4...+6
- Івано-Франківськ +3...+5
- Тернопіль +2...+4
- Чернівці +3...+5
- Хмельницький +2...+4
- Луцьк +4...+6
- Рівне +2...+4
- Житомир +1...+3
- Вінниця +2...+4
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +5...+7
- Сімферополь +7...+9
- Кропивницький +1...+3
- Черкаси +1...+3
- Чернігів 0...+2
- Суми 0...+2
- Полтава +1...+3
- Дніпро +1...+3
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк 0...+2
- Луганськ 0...+2
- Харків 0...+2
Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / Укргідрометцентр