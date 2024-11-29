Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Найтепліше буде на Закарпатті, Одещині та в Криму – до +9 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 30 листопада

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У північній частині вночі та вранці туман. В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 тепла до -3, вдень від -1 до +4, у більшості західних та південних областей +3...+8 градусів; на півдні Одещини та в Криму вночі -1...-6, вдень +5...+10 градусів.

Якою буде погода в Києві та в столичному регіоні

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура в області вночі від +2 до -3, вдень 0...+4; у Києві вночі близько нуля, вдень +1...+3 градусів.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні

Вночі та вранці 30 листопада у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях туман, видимість 200 – 500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту,

– попередили синоптики.

Туман в Україні / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +1...+3

Ужгород +7...+9

Львів +4...+6

Івано-Франківськ +3...+5

Тернопіль +2...+4

Чернівці +3...+5

Хмельницький +2...+4

Луцьк +4...+6

Рівне +2...+4

Житомир +1...+3

Вінниця +2...+4

Одеса +6...+8

Миколаїв +5...+7

Херсон +5...+7

Сімферополь +7...+9

Кропивницький +1...+3

Черкаси +1...+3

Чернігів 0...+2

Суми 0...+2

Полтава +1...+3

Дніпро +1...+3

Запоріжжя +4...+6

Донецьк 0...+2

Луганськ 0...+2

Харків 0...+2



Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / Укргідрометцентр