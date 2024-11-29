Утримуватимуться такі погодні умови до суботи, 30 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Опади у кількох областях, туман, але не холодно: прогноз погоди на 30 листопада
У столиці очікують туман, сніг та ожеледицю
У Києві оголошений І рівень небезпечності, жовтий.
У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 листопада туман, видимість 200 – 500 метрів… Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту,
– повідомили синоптики о 15:37.
Туман та видимість 200 – 500 метрів у столиці очікують і 30 листопада. Окрім того, на дорогах подекуди може бути ожеледиця.
"Вночі також очікують на мокрий сніг і дощ", – прогнозують в Укргідрометцентрі.
Тим часом у КМДА закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху під час такої погоди:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
У ДСНС також додали, що туманною погода 30 листопада також буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.