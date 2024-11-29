Утримуватимуться такі погодні умови до суботи, 30 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Опади у кількох областях, туман, але не холодно: прогноз погоди на 30 листопада

У столиці очікують туман, сніг та ожеледицю

У Києві оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 листопада туман, видимість 200 – 500 метрів… Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту,

– повідомили синоптики о 15:37.

Туман та видимість 200 – 500 метрів у столиці очікують і 30 листопада. Окрім того, на дорогах подекуди може бути ожеледиця.

"Вночі також очікують на мокрий сніг і дощ", – прогнозують в Укргідрометцентрі.

Тим часом у КМДА закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху під час такої погоди:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У ДСНС також додали, що туманною погода 30 листопада також буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.