В КГГА призвали людей быть осторожными и не пренебрегать своей безопасностью. Также местным жителям озвучили алгоритм действий в случае, если непогода нанесет ущерб.

Обратите внимание Повреждение линий в Киеве и обесточивание в областях: где есть проблемы со светом 2 июня

В столице сегодня ожидается гроза. Специалисты напоминают: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

– говорится в сообщении.

Куда звонить, если:

подтопило тротуары или проезжую часть – к диспетчерской "Киевавтодор": 0442847419;

упало дерево или сломались ветки, – в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Кроме того, по состоянию на 2 июня во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Речь идет о таких областях: Закарпатской; Ивано-Франковской; Львовской; Волынской; Ровенской; Хмельницкой; Тернопольской.

Людей предупредили, что на территории этих областей объявили I уровень опасности. Кроме того, плохая погода захватит и субботу, 3 июня. Уже с 4 июня осадки не прогнозируются.