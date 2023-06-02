У КМДА закликали людей бути обережними та не легковажити своєю безпекою. Також місцевим жителям озвучили алгоритм дій у випадку, якщо негода завдасть шкоди.

Зверніть увагу Пошкодження ліній у Києві та знеструмлення в областях: де є проблеми зі світлом 2 червня

У столиці сьогодні очікується гроза. Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт,

– мовиться у повідомленні.

Куди телефонувати, якщо:

підтопило тротуари або проїжджу частину – до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419;

впало дерево чи зламалися гілки, – до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

В Україні оголосили штормове попередження

Окрім того, станом на 2 червня у багатьох областях України оголосили штормове попередження. Мовиться про такі області: Закарпатську; Івано-Франківську; Львівську; Волинську; Рівненську; Хмельницьку; Тернопільську.

Людей попередили, що на території цих областей оголосили І рівень небезпеки. Окрім того, негода захопить й суботу, 3 червня. Вже з 4 червня опадів не прогнозують.