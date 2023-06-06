Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что сейчас столица предложила помощь через Ассоциацию городов Украины.

Читайте также Ряд сел в Херсонской области полностью или частично затоплены: показываем на карте, какие именно

Среди самых неотложных нужд Херсонщины – мотопомпы, плавсредства и продукты.

"Киев, чем может, поможет пострадавшим городам, где сложилась критическая ситуация после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища. Киев предложил помощь через Ассоциацию городов и получил самые неотложные потребности от Херсонского регионального отделения АГУ. Сейчас мы определяем, какие средства из необходимых сможем оперативно предоставить — мотопомпы и плавсредства. А также отправим продукты питания и питьевую воду", – сообщил Кличко.



Киев отправляет помощь пострадавшим от подрыва Каховской дамбы / Фото телеграм Виталия Кличко

Также, по его словам, Киев готовится принять детей из пострадавшего региона.

Говорил с секретарем Херсонского горсовета Галиной Логуновой. Договорились, что столица примет и обеспечит оздоровление в детских лагерях 100 детей из Херсона. Уже начали заниматься организацией этого,

– отметил Виталий Кличко.

Продолжается эвакуация с уже подтопленных территорий / Фото телеграм Виталия Кличко

Как сообщалось, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды из водохранилища и подтопление десятков населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Тысячи людей потеряли дома. Идет эвакуация с территорий, которые уже подтоплены или находятся в зоне риска.