Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.Він наголосив, що наразі столиця запропонувала допомогу через Асоціацію міст України.
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Серед найнагальніших потреб Херсонщини – мотопомпи, плавзасоби та харчі.
"Київ, чим може, допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища. Київ запропонував допомогу через Асоціацію міст і отримав найнагальніші потреби від Херсонського регіонального відділення АМУ. Зараз ми визначаємо, які засоби із необхідних зможемо оперативно надати – а саме мотопомпи та плавзасоби. А також відправимо продукти харчування та питну воду", – повідомив Кличко.
Київ відправляє допомогу постраждалим від підриву Каховської греблі / Фото телеграм Віталія Кличка
Також, за його словами, Київ готується прийняти дітей з постраждалого регіону.
Говорив із секретарем Херсонської міськради Галиною Логуновою. Домовилися, що столиця прийме і забезпечить оздоровлення в дитячих таборах 100 дітей із Херсону. Вже почали займатися організацією цього,
– зазначив Віталій Кличко.
Триває евакуація з територій, які вже підтоплені / Фото телеграм Віталія Кличка
Як повідомлялося, вночі, 6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого почалося неконтрольоване скидання води з водосховища та підтоплення десятків населених пунктів, розташованих нижче за течією.
Тисячі людей втратили домівки. Триває евакуація з територій, які вже підтоплені або перебувають в зоні ризику.