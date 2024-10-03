Киев передал крупную партию дронов различных типов бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого

Очередную партию помощи от столичной громады получили бойцы президентской бригады – 750 дронов различных типов.

Об этом сообщил в телеграмме мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также Дроны, РЭБ, генераторы, Starlink – Кличко передал 3 бригадам на Харьковское направление помощь

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 750 дронов различных типов бойцам отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. На передовую, в частности, отправились: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO и 400 дронов FPV10", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что бойцы президентской бригады в феврале – марте 2022 года обороняли Киев и его пригород. После освобождения оккупированных городов и поселков Киевской области бригада сражалась с врагом в Харьковской области, а также на Донбассе – под Бахмутом и Авдеевкой. И сегодня она продолжает защищать Украину на самых горячих участках фронта.

Виталий Кличко передал бойцам очередную партию помощи от столичной громады / Фото Виталий Кличко

С начала этого года Киевская громада уже выделила на нужды президентской бригады 100 миллионов гривен, отметил Кличко. А общая сумма помощи военным от киевлян в 2024 году уже достигла 8,6 миллиарда гривен.

Напомню, этого года, столица уже выделила для помощи военным 8,6 мальярда гривен. Только в сентябре от громады Киева мы передали на фронт 1700 дронов Mavic различных типов. Продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности в бюджете города, и за небюджетные средства,

– подчеркнул Кличко.

Накануне Виталий Кличко сообщал, что Киев передал бойцам трех бригад на Харьковское направление партию ночных fpv-дронов и "Мавиков", системы РЭБ, два ремонтных авто, генераторы и Starlink.

Также сообщалось, что Виталий Кличко посетил защитников на Донбассе и на Купянском направлении. Передал четырем бригадам от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидроновые ружья.