Киев переплатил 1 миллиард гривен за охранные услуги, –депутат Витренко

За три года полномасштабной войны переплаты из городского бюджета на деятельность КО "Муниципальная охрана" превысили 1 миллиард гривен.

Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал депутат Киевсовета Андрей Витренко, передает 24 Канал.

Смотрите также Поджог автомобиля в Голосеевском районе Киева: вероятный злоумышленник задержан

Подсчеты политика

Согласно анализу депутата, средняя стоимость человеко-часа охранника "Муниципальная охрана" составляет примерно 182 гривны, тогда как рыночные цены колеблются на уровне 100 гривен. По словам Витренко, в 2024 году на нужды "Муниципальной охраны" город планировал потратить 741 миллион гривен, а в 2025 году предусмотрено уже 824 миллиона гривен.

Депутат отмечает, что почти половина этих сумм являются завышенными по сравнению с рыночными тарифами, из-за чего Киев теряет сотни миллионов гривен ежегодно.

Совокупный ущерб для киевлян за последние 3 года – более 1 миллиарда гривен,

– подчеркнул Витренко.

Политик пишет, что Муниципальной охране нужен комплексный аудит и расследование деятельности людей, касающихся организации. Для этого депутат уже инициировал создание временной контрольной комиссии Киевсовета.

Депутат также считает, что если Муниципальной охране не найдется места в конкурентной среде и под контролем закона, то наиболее логичное решение – "закрывать, пока цифры злоупотреблений не стали еще более астрономическими, а нарушения – еще более абсурдными".