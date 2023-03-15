Киев подписал соглашение о сотрудничестве с Вроцлавом, – Виталий Кличко

Киев и один из самых больших польских городов Вроцлав подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в послевоенном восстановлении Киева.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, польский город принял 150 тысяч украинских беженцев.

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Как сообщается в сообщении Кличко, Киев подписал соглашение о сотрудничестве с польским городом Вроцлавом.

Сегодня, во время онлайн-общения, я поблагодарил мэра Вроцлава Яцека Сутрика за помощь власти и общины его города украинской столице. За поддержку Киева, гуманитарную помощь и экономическую. Мы продолжим сотрудничество наших городов – экономическое, культурное, а также – в будущем восстановлении инфраструктуры Киева и Украины,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что с начала широкомасштабного вторжения России Вроцлав принял 150 тысяч украинских беженцев. В частности, 80 тысяч детей. Кроме того, летом украинские дети ездили во Вроцлав на оздоровление.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встречался с мэром Парижа Анн Идальго, которая выступила в Киевсовете и заверила в поддержке Киева и Украины победу.