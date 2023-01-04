Это звание украинская столица получила благодаря стойкости, несокрушимости жителей Киева и храбрости перед лицом войны, отметил мэр Киева.

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По словам Виталия Кличко, также эксперты отметили существенное развитие инфраструктуры города за последние 10 лет – создание новых парков и скверов и приведение в порядок старых, наведение порядка с парковкой, обновление подвижного состава муниципального транспорта.

Киев сегодня – это сердце Европы, которое продолжает биться за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей, – отметил мэр Киева.

Киев – "Лучший город 2023 года" в рейтинге Resonance

Как сообщается на сайте компании Resonance Consultancy, в исследовании принимали участие города разных стран мира с населением более 1 миллиона человек. При рейтингировании эксперты использовали комбинацию статистических данных и качественных оценок местных жителей и посетителей в 24 сферах жизни, сгруппированных в 6 основных категорий. По результатам, звание "Лучший город 2023" получил Киев.

Историческая украинская столица является городским маяком мужества и стойкости, ведущим непокорную нацию против жестокого агрессора. Это, как и остальная Украина, место неисчерпаемого мужества перед лицом ежедневной трагедии, – говорится в сообщении Resonance.

Bloomberg называет рейтинг лучших городов от Resonance Consultancy "самым полным исследованием в своем роде; оно определяет города, наиболее предпочтительные для местных жителей, посетителей и бизнесменов, а не просто рассматривает удобство для жизни или туристическую привлекательность".