Це звання українська столиця отримала завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни, зазначив мер Києва.

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За словами Віталія Кличко, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років – створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Київ сьогодні – це серце Європи, яке продовжує битися за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців, – зазначив мер Києва.

Київ – "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу Resonance

Як повідомляється на сайті компанії Resonance Consultancy, в дослідженні брали участь міста різних країн світу з населенням понад 1 мільйон осіб. Під час рейтингування експерти використовували комбінацію статистичних даних і якісних оцінок місцевих жителів і відвідувачів у 24 сферах життя, згрупованих у 6 основних категорій. За результатами, звання "Найкраще місто 2023" здобув Київ.

Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти жорстокого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії, – йдеться у повідомленні Resonance.

Bloomberg називає рейтинг найкращих міст від Resonance Consultancy "найповнішим дослідженням у своєму роді; воно визначає міста, які є найбільш бажаними для місцевих жителів, відвідувачів і бізнесменів, а не просто розглядає зручність для життя чи туристичну привабливість".