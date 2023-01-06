Глава государства рассказал о своей встрече с главой Комитета по вооруженным силам Сената Соединенных Штатов Америки Джеком Ридом и членом этого Комитета сенатором Ангусом Кингом. В ходе нее обсудили текущую ситуацию на передовой и риски возможной эскалации.

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Зеленский встретился с американскими сенаторами

Президент рассказал, что российское предложение "прекращения огня" – это манипуляция, за которой агрессор пытается скрыть свои настоящие военные планы и намерения.

Спасибо американскому народу, Президенту США и Конгрессу за поддержку Украины! Ценим помощь нашим военным. Она действительно чувствуется. Соединенные Штаты являются лидером в этом очень важном вопросе. И это приближает нашу победу,

– подчеркнул Зеленский.

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По информации Офиса Президента, глава государства особо отметил результаты своего декабрьского визита в Вашингтон, во время которого была продемонстрирована мощная двухпалатная и двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе.

"Очень спасибо за приглашение посетить США и за результаты этого визита. Я видел отношение американцев, действительно болеющих за нас. Люди стояли на улицах и выражали поддержку Украине, которая в кровавой войне защищает свою свободу", – подчеркнул президент.

Также Зеленский высоко оценил одобрение Конгрессом в конце прошлого года пакета помощи Украине в размере 45 миллиардов долларов.

"Важно, что вы оказываете нам не только финансовую поддержку, но также помогаете Украине преодолеть другие серьезные вызовы, такие как восстановление нашей энергетической системы", – отметил глава государства.

Кроме того, он предметно проинформировал сенаторов о ключевых потребностях Украины в вооружении и военной технике, а также отметил необходимость дальнейшего наращивания оборонной помощи.

Учитывая ракетный террор России против украинских городов и энергетической инфраструктуры, президент особо остановился на важности усиления украинской противоракетной обороны. Зеленский высоко оценил:

анонсированную Белым домом передачу нашему государству БМП Bradley,

достигнуты договоренности с Германией о поставках еще одной батареи системы ПВО Patriot.

Отдельно глава государства подчеркнул важность политической поддержки Украины в вопросе реализации формулы мира и выразил надежду на лидерство США в этом процессе.

Обратите внимание! Глава Офиса Президента Андрей Ермак также встретился с сенаторами. Он провел брифинг по ситуации вокруг противостояния полномасштабному вторжению России и развитию способностей сил обороны Украины.

Смотрите фото со встречи Зеленского и сенаторов / Фото Офиса Президента