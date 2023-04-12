12 апреля в Киеве начались гидравлические испытания тепловых магистралей №2, 3, 4, 5, 6 ООО "Евро-Реконструкция". Так что в нескольких районах около двух недель не будет поставки горячей воды.

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Горячей воды не будет с 12 по 26 апреля: на каких улицах

С 12 по 26 апреля 2023 года прекратят горячее водоснабжение на рядах улиц:

в пределах проспекта Бажана (частично);

Харьковское шоссе;

ул. Ревуцкого (частично);

ул. Тростянецкой;

ул. Славгородской;

ул. Полесской;

ул. Бориспольская;

ул. Сентябрьской;

ул. Оросительная;

ул. Припутной (вдоль железнодорожного пути).

Жители этих улиц попросили надежно отключить свои объекты от системы теплопотребления.

Что делать, если увидели повреждение тепловых сетей

В Дарницкой РГА попросили жителей Киева, что если они увидят повреждение тепловых сетей (появление воды на поверхности земли, возникновение провалов или оползней), нужно немедленно сообщать дежурному диспетчеру КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" по телефонам:

городские номера: (044) 287-84-04, 287-84-05, 289-21-54.

мобильный номер: (067) 654-70-72.

Дополнительно. Телефоны центральной диспетчерской службы по ЖКХ Киевской городской государственной администрации: 1557 (со стационарного телефона) и 044 500-15-17 с мобильного.