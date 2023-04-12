12 квітня у Києві почалися гідравлічні випробування теплових магістралей номер 2, 3, 4, 5, 6 ТОВ "Євро-Реконструкція". Тож у кількох районах близько двох тижнів не буде постачання гарячої води.

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Гарячої води не буде з 12 по 26 квітня: на яких вулицях

З 12 до 26 квітня 2023 року припинять гаряче водопостачання на низках вулиць:

в межах проспекту Бажана (частково);

Харківського шосе;

вул. Ревуцького (частково);

вул. Тростянецької;

вул. Славгородської;

вул. Поліської;

вул. Бориспільської;

вул. Вересневої;

вул. Зрошувальної;

вул. Приколійної (уздовж залізничної колії).

Жителів цих вулиць попросили надійно відключити свої об'єкти від системи теплоспоживання.

Що робити, якщо побачили пошкодження теплових мереж

У Дарницькій РДА попросили жителів Києва, що якщо вони побачать пошкодження теплових мереж (появу води на поверхні землі, виникнення провалів або зсувів ґрунту, тощо), потрібно негайно повідомляти чергового диспетчера КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" за телефонами:

міські номери: (044) 287-84-04, 287-84-05, 289-21-54.

мобільний номер: (067) 654-70-72.

Додатково. Телефони центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ Київської міської державної адміністрації: 1557 (зі стаціонарного телефону) та 044 500-15-17 з мобільного.