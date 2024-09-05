Киев сковали километровые пробки, а в метро огромные очереди после 9-часовой тревоги

После длительной воздушной тревоги в Киеве огромные пробки, а метро переполнено. Также появились длинные очереди к самим станциям.

В Киеве осложнилась ситуация с транспортом после рекордной воздушной тревоги, которая длилась 9 часов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какая ситуация сейчас в Киеве

Местные телеграм-каналы сообщают, что возле Днепровской набережной образовались километровые пробки. Они публикуют соответствующие видео, которые демонстрируют масштабы тянучки.

Пробки в Киеве: смотрите видео

Также есть очень большая пробка на трассе "Киев – Борисполь". За 10 километров на въезд в столицу все стоит.

Есть проблемы и с общественным транспортом. В частности вагоны метро и остановки переполнены, а к самим станциям на улице – длинные очереди.

К примеру, вот такая ситуация на станции "Политехнический Институт" на красной ветке:

Толпа в метро: фото Валентины Полищук, 24 Канал

А в метро "Позняки" люди стоят даже на лестнице и не могут спуститься на перрон, в метро Харьковская также образовались большие очереди.

А вот так выглядит очередь на "Лесной", чтобы доехать на правый берег:

Сначала метро курсировало раз в 10 минут. Корреспондентка 24 Канала сообщает, что интервалы уже уменьшились и поезда ходят один за другим. Но людей так же много.

Между тем "Киев24" пишет, что на метро "Бориспольская" до сих пор очередь к поездам. Интервал движения поездов с левого на правый берег – 8 минут. В обратную сторону – 6 – 7 минут.

Также в вагонах метро, которое курсирует по зеленой ветке, большая давка:

Почему в Киеве образовались проблемы с общественным транспортом

Дело в том, что во время воздушной тревоги движение наземного общественного транспорта в столице останавливается, а станции метрополитена осуществляют укрытие населения. Движение электропоездов во время тревоги не останавливают, но оно происходит исключительно в подземных участках линий метрополитена. То есть с левого берега на правый попасть невозможно.

И теперь киевляне, которые пересели на машины, стоят в пробках. А те, кто ждал отбоя и пошли на метро, теперь стоят в очередях к поезду и в давке.