По данным Укргидрометцентра, серьезные осадки с мощными порывами ветра могут начаться около 17 часов. Будет идти дождь минимум до 21:00.
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Из-за такого прогноза коммунальщики решили заранее подготовиться к вероятным подтоплениям.
Киев может снова затопить
- В КГГА отметили, что работники Киевавтодора еще до дождя пригонят на места возможных подтоплений спецтехнику.
- Впрочем, как показывает практика, даже средства, которые есть в наличии у коммунальщиков, не способны справиться со сверхмощными дождями. Поэтому некоторые улицы столицы снова могут превратиться в реки с бурным потоком воды.
- Это же касается подземных пешеходных переходов.
Чтобы не пострадать от последствий наводнения киевлянам лучше не оставлять машины в низине, а также выполнять рекомендации специалистов: не браться за металлические входные двери, закрыть окна и не пытаться переждать грозу под большими рекламными щитами и деревьями.
Кроме того, киевлянам следует избегать пребывания в подземных переходах, которые может подтапливать.
В случае подтоплений на дорогах жителей столицы просят обращаться к диспетчерам Киевавтодора по телефону 284-74-19.
При травмировании людей надо вызывать экстренные службы.