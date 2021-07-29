За даними Укргідрометцентру, серйозні опади з потужними поривами вітру можуть початися близько 17 години. Йтиме дощ щонайменше до 21:00.

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Через такий прогноз комунальники вирішили заздалегідь підготуватися до ймовірних підтоплень.

Київ може знову затопити

У КМДА зазначили, що працівники Київавтодору ще до дощу приженуть на місця можливих підтоплень спецтехніку.

Втім, як показує практика, навіть засоби, які є у наявності у комунальників, не здатні впоратися з надпотужними дощами. Тому деякі вулиці столиці знову можуть перетворитися на річки з бурхливим потоком води.

Це ж стосується підземних пішохідних переходів.

Щоб не постраждати від наслідків повеню киянам краще не залишати автівки у низині, а також виконувати рекомендації фахівців: не братися за металеві вхідні двері, зачинити вікна та не намагатися перечекати грозу під великими рекламними щитами та деревами.

Крім того, киянам варто уникати перебування у підземних переходах, які може підтоплювати.

У випадку підтоплень на дорогах мешканців столиці просять звертатися до диспетчерів Київавтодору за телефоном: 284-74-19.

При травмуванні людей треба викликати екстрені служби.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу