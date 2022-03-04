Дух боевой, нас не сломать, – Кличко показал, как столица готовится ко "встрече" врага

Киев остается приоритетной целью российских оккупантов. Они постоянно совершают обстрелы столицы, целясь в дома мирных жителей.

Российские оккупанты мечтают захватить столицу Украины. Поскольку планы врага с ДРГ благодаря ВСУ, СБУ и территориальной обороне не сбываются, он решил просто нанести Киеву наибольший ущерб и нести по домам мирных жителей из реактивной артиллерии.

Читайте также На сегодня нет угрозы прямого вторжения с белорусской стороны, – Подоляк

Столица готовится к обороне

Мэр столицы Виталий Кличко заверил, что Киев активно готовится к встрече российских оккупантов, которым придется ощутить на себе яростное сопротивление.

Ребята укрепляются, готовятся дать отпор всем пришедшим на нашу землю. Все нормально, дух боевой, нас не сломить,

– сказал Кличко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!