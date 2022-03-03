Виталий Кличко опубликовал видео из этого укрытия.

"Столица живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая. Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, ​​где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, подбодрил. У киевлян настроение – патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими", – заявил Виталий Кличко.

Достойно внимания Владимир Кличко провел неделю, развозя еду и медикаменты по Киеву

Вместе с ним находился и Владимир Кличко.

"Я убежден в том, что мы все сможем пройти, и мы победим. Потому что мы – украинцы", – заявил Виталий Кличко.

"И потому что мы – вместе. Все будет Украина!", – добавил Владимир Кличко.

На станции метро Виталий Кличко пообщался с киевлянами, которые нашли себе укрытие.

Видео Виталия Кличко со станции киевского метро