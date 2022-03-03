Віталій Кличко опублікував відео з цього укриття.

"Столиця живе в умовах воєнного стану. Ситуація складна, але контрольована. Проїхався по місту. Спустився на одну зі станцій метро, де вже кілька днів в укритті перебувають люди. Поспілкувався, поцікавився потребами, підбадьорив. У киян настрій – патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними", – заявив Віталій Кличко.

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Разом з ним там перебував і Володимир Кличко.

"Я переконаний в тому, що ми все зможемо пройти, і ми переможемо. Тому що ми – українці", – заявив Віталій Кличко.

"І тому що ми – разом. Все буде Україна!", – додав Володимир Кличко.

На станції метро Віталій Кличко поспілкувався з киянами, які там знайшли собі укриття.

Відео Віталія Кличка зі станції київського метро