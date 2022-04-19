Об этом Педро Санчес сообщил изданию CNN. Высокопоставленный чиновник заметил, что не может обнародовать больше информации "из соображений безопасности".

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Вчера, 18 апреля, Правительство Испании объявило, что возобновит работу своего посольства в Киеве "в ближайшие дни".

Ранее сообщалось, что посольство Испании было закрыто, а персонал был эвакуирован в Варшаву вскоре после вторжения России в Украину в конце февраля.

Отмечается, что открытие посольства в Киеве станет "новым знаком приверженности испанского правительства и общества украинскому народу", – сказал Санчес испанскому TV Antena 3 в понедельник.

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