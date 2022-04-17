Такое название будет символическим во время страстной недели, предшествующей Пасхе. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Испании.

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Поселок в Испании будет временно называться "Украина"

Поселок Фуэнтес-де-Андалусия, провинция Севилья, с населением 7200 человек, по решению местных властей, в течение страстной недели будет носить название "Украина". Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую,

– сообщили в посольстве.

Там также объяснили, что инициативу реализовали по требованию жителей городка, живущих в 4000 километрах от Украины. Так решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии.

"Основная цель – повысить осведомленность о войне в Украине, а также о том, где страны воюют в настоящее время", – объяснил изданию Reuters мэр города Франциско Мартинес.

Кроме того, известно:

жители городка имели возможность интерактивно взаимодействовать с корреспондентами ряда СМИ, освещающими события из Украины и узнать последствия агрессии России;

власти городка инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине;

также город готов принять 25 украинских граждан, ищущих убежищ в Испании, убегая от войны.

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