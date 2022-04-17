Така назва буде символічною під час страсного тижня, що передує Великодню. Про це повідомили у Посольстві України в Іспанії.

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Містечко в Іспанії тимчасово називатиметься "Україна"

Містечко Фуентес-де-Андалусія, провінція Севілья, з населенням 7200 осіб, за рішенням місцевої влади, протягом страсного тижня носитиме ім'я "Україна". Окрім того, деякі з його вулиць на цей час перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську,

– повідомили у посольстві.

Там також пояснили, що ініціативу реалізували на вимогу жителів містечка, які живуть за 4000 кілометрів від України. Так вони вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російської військової агресії.

"Основна мета – підвищити обізнаність про війну в Україні, а також про те, де країни воюють у нинішній час", – пояснив виданню Reuters мер міста Франціско Мартінес.

Окрім того, відомо:

мешканці містечка мали можливість інтерактивно взаємодіяти з кореспондентами низки ЗМІ, що висвітлюють події з України та дізнатись наслідки агресії Росії;

влада містечка ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні;

також місто готове прийняти 25 українських громадян, які шукають прихисток в Іспанії, тікаючи від війни.

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