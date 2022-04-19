Про це Педро Санчес повідомив виданню CNN. Високопоставлений урядовець зауважив, що не може оприлюднити більше інформації "з міркувань безпеки".

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Вчора, 18 квітня, Уряд Іспанії оголосив, що відновить роботу свого посольства в Києві "найближчими днями".

Раніше повідомлялось, що посольство Іспанії було закрито, а персонал був евакуйований до Варшави незабаром після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.

Зазначається, що відкриття посольства в Києві стане "новим знаком прихильності іспанського уряду та суспільства українському народу", – сказав Санчес іспанському TV Antena 3 у понеділок.

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